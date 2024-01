Elba, si ribalta con l’auto: soccorso con l’elicottero

Capoliveri (Isola d’Elba), 12 gennaio 2024 – Grave incidente stradale questa mattina all’Isola d’Elba, per la precisione in via di Colle Reciso a Lacona.

Intorno alle 11 un’auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare; il conducente ha fatto tutto da solo e non risultano altri veicoli coinvolti.

L’uomo è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e dall'automedica del 118; è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 3. E’ stato portato in codice giallo per politrauma all’ospedale Cisanello di Pisa.