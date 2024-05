Si ferma in strada per cambiare una gomma, travolto da un’auto: muore a 60 anni

Donoratico (Livorno), 11 maggio 2024 – Dramma sulla Variante Aurelia dove un uomo di circa 60 anni è stato travolto da un’auto mentre stava cambiando una gomma alla sua vettura. Secondo una prima ricostruzione dunque, il 60enne era sceso dalla sua macchina, sulla quale viaggiava insieme a un amico e al fratello, per cambiare uno pneumatico.

E’ successo poco dopo l’uscita di Donoratico, in direzione sud. Un’auto che stava viaggiando in direzione Roma lo ha preso in pieno. L’impatto è stato devastante. Le condizioni dell’uomo da subito sono apparse gravissime.

L’automobilista che lo ha investito si è subito fermato cercando di fornire i primi soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 attuando ogni manovra per salvare la vita all’uomo, purtroppo però le ferite erano troppo gravi e il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. Sul posto sono intervenute la polizia stradale, l'automedica di Cecina ( Livorno), la Pubblica assistenza di Rosignano ( Livorno) e la Croce rossa di Donoratico. I sanitari hanno tentato di rianimare il 60enne ma alla fine non è rimasto altro che constatare il decesso.