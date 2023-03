Incidente all’Isola d’Elba, due feriti: tre auto coinvolte, una ribaltata

La scena dell'incidente di San Giovanni

Portoferraio (Livorno), 21 marzo 2023 – Incidente stradale all’Isola d’Elba nella tarda mattinata di martedì 21 marzo. E’ accaduto sul rettilineo in località San Giovanni, poco fuori l’abitato di Portoferraio.

Tre i veicoli coinvolti, di cui uno ribaltato. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118, intervenuto con l’automedica e tre ambulanze. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Portoferraio.

Le due persone soccorse sono state trasportate all’ospedale di Portoferraio in codice giallo. Avevano diversi traumi. Gravi danni ai mezzi. E ci sono stati disagi per la circolazione, visto che la strada è rimasta bloccata. Si sono formate lunghe code da e per Portoferraio.

Per i rilievi e per disciplinare il traffico è interventa la Polizia Municipale