Incidente nella notte in Fi-Pi-Li: grave motociclista di 26 anni

Livorno, 22 settembre 2023 – Grave incidente stradale nella notte in Fi-Pi-Li all’altezza dell’interporto in direzione Livorno. Un motociclista dopo aver perso il controllo della sua moto è sbalzato dal mezzo finendo in strada. Sul posto sono subito intervenuti due mezzi della Misericordia, di Livorno e Vicarello. Il giovane, 26 anni residente a Pisa, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno.