Incidente frontale a Montenero, una giovane donna portata in ospedale

Livorno, 28 marzo 2024 – Brutto incidente frontale. È successo nel pomeriggio, poco dopo le ore 16, in via della Porcigliana a Montenero (Livorno). Per cause in via di accertamento, un’auto e un furgoncino entrambi di colore bianco si sono scontrati. Una giovane donna di 26 anni, che ha riportato numerosi traumi nell’impatto, è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero con infermiere e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.