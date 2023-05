Incidente in via Filzi, feriti un ragazzo di 19 anni e una donna di 53

Livorno, 17 maggio 2023 – Due persone sono rimaste ferite – per fortuna in modo non grave – in seguito a un incidente stradale accaduto alle 7,45 in via Filzi.

Sono restate coinvolte due auto e uno scooter, ma la dinamica esatta è al vaglio della polizia municipale intervenuta con una pattuglia. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza veicoli e strada.

Livorno incidente in via Filzi,:due feriti

Ambulanze della Svs e della Misericordia hanno soccorso un ragazzo di 19 anni che era in sella allo scooter e una donna di 53 anni che era su una delle due vetture. Un’altra persona a bordo della seconda auto ha invece rifiutato le cure.