Incidente sul lavoro, muletto travolge operaio: soccorso in codice rosso

Livorno, 23 agosto 2023 – Paura al porto di Livorno per un operaio che è stato investito da un muletto durante alcune operazioni di carico. Si tratta di un 41enne. Il muletto lo ha ferito ai piedi e alle gambe.

In particolare, ha riportato una frattura della tibia. Sono stati i colleghi a chiamare subito il 118. Sul luogo dell’incidente, in via Mogadiscio, è arrivata un’ambulanza della Pubblica Assistenza Svs.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno in codice rosso. Le ferite che ha riportato sono gravi ma non è in pericolo di vita.