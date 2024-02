Incidente a Livorno, donna con lo scooter finisce tra due auto e muore

Livorno, 25 febbraio 2024 – Le sue condizioni, una volta arrivata in ospedale, erano talmente disperate che per salvarla sarebbe servito un miracolo. Una donna di 51 anni è morta a Livorno dopo essere finita tra due auto con il suo scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in via Mondolfi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i pompieri. In base ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che a causare lo scontro frontale sia stata una delle due auto. Il guidatore avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo.

Nello schianto con l’altra vettura è rimasto coinvolto lo scooter guidato dalla 51enne, rimasto incastrato tra le lamiere. La polizia municipale, che si occupa dei rilievi, è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica. La donna ha avuto un arresto cardiaco ed è stata trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo.