Collisione tra due barche all’Elba, quattro persone soccorse

Capoliveri (Isola d’Elba), 18 luglio 2024 – Collisione tra due barche, quattro persone soccorse dalla Guardia costiera. Ieri mattina la sala operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio è stata allertata per una collisione avvenuta nel tratto di mare tra la spiaggia dell’Innamorata e quella di Morcone, lungo il litorale del Comune di Capoliveri.

Nel violento urto tra i due natanti, di circa 9 e 6 metri, i quattro occupanti dell’unità più piccola (2 adulti e 2 bambini, tutti del Lazio) sono stati sbalzati in acqua, mentre nell’imbarcazione si è aperta una falla che ne ha compromesso la galleggiabilità. Gli occupanti del natante più grande, un semicabinato, hanno prestato i primi soccorsi prendendo a bordo i naufraghi, in attesa dei soccorsi. Sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 892 da Portoferraio ed è stata dirottata la Cp 2117, impegnata nella quotidiana attività di pattugliamento delle coste elbane, di ritorno dall’Isola di Pianosa, insieme al battello pneumatico Gc 345 dislocato nel porto di Marina di Campo che ha trasportato i naufraghi sul porto e da lì prese in cura dal personale sanitario del 118. Gli equipaggi delle due motovedette intanto hanno verificato lo stato di salute delle altre persone coinvolte e le condizioni di navigabilità e di sicurezza delle unità coinvolte.

Il natante su cui si era aperta la falla è stato spiaggiato sul litorale di Morcone, evitando qualsiasi tipo di danno ambientale. Sono in corso approfondimenti per stabilire le cause e le dinamiche di quanto accaduto.