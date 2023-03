Livorno, incidente mortale sulla strada per il Calambrone

La scena dell'incidente (Foto Novi)

Livorno, 11 marzo 2023 – Un incidente mortale è accaduto a Livorno nella serata di sabato 11 marzo in via Jacoponi. Si tratta della strada che porta al Calambrone e che costeggia la zona industriale del porto. La vittima è uno scooterista, un uomo di circa sessant’anni.

Secondo una prima dinamica lo scooter avrebbe sbattuto contro un autocarro che era fermo in mezzo alla strada perché in avaria. L’impatto è stato molto violento. Gli automobilisti che passavano in zona hanno dato l’allarme.

E’ intervenuta un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza di Livorno ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani.