Incidente a Livorno, motociclista in codice rosso. Scontro con un’auto

Un volontario della Misericordia di Livorno

Livorno, 2 marzo 2023 – Incidente a Livorno nella mattina di giovedì 2 marzo. Un uomo in moto si è scontrato con un’auto per cause in corso di accertamento. E’ accaduto in via Muratori, zona Ardenza.

Il motociclista è stato quello ad avere la peggio. Ha riportato infatti un trauma addominale e un trauma alla gamba.

L’impatto è stato violento. Immediata, da parte dei testimoni dell’incidente, la chiamata al 118. E’ intervenuta un’ambulanza della Misericordia. L’uomo è stato valutato in codice rosso e trasportato all’ospedale di Livorno.