Incidente a Quercianella: tre feriti nello scontro fra due auto

La scena dell'incidente a Quercianella

Livorno, 1 marzo 2023 – Paura nella mattina di mercoledì 1 marzo a Quercianella per un incidente stradale con due macchine coinvolte. E’ accaduto nella zona di via Puccini. I due mezzi si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento.

Due delle persone ferite, padre e figlio di 55 e 35 anni, erano in un’auto nera. Il padre ha subìto un trauma cranico. Il figlio era sotto shock. Nell’altra auto c’era un ragazzo di 33 anni che ha riportato un trauma cranico e un trauma alla gamba.

Immediato l’allarme al 118. Sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano e una della Misericordia di Montenero. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Livorno.