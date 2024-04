Livorno, incidente sul Romito. Traffico in tilt

Livorno, 30 aprile 2024 – Traffico in tilt sul Romito per un incidente che ha visto coinvolte due macchine. E’ accaduto dopo il ponte di Calafuria in direzione Grosseto. Lo scontro è avvenuto tra due auto.

Uno dei due guidatori ha perso il controllo finendo contro l’altro mezzo, che arrivava dalla parte opposta. Immediato l’allarme che è stato dato dagli automobilisti di passaggio in quel momento. Sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Livorno con medico e dell’Svs Pubblica Assistenza.

L’uomo che ha perso il controllo del mezzo è stato trasportato in ospedale. Solo lievi escoriazioni per la donna alla guida dell’altra auto, che non è andata al pronto soccorso. Il traffico, in un pomeriggio pre festivo di sole e caldo, è andato rapidamente in tilt.