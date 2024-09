Incidente fra una moto e un Ape: due feriti a Suvereto, intervento anche dell’elisoccorso

Suvereto (Livorno), 10 settembre 2024 – Paura in località Acquari a Suvereto per un violento scontro fra una moto e un motocarro Ape Piaggio. Ci sono due feriti gravi. Accade poco prima delle 16. Sono intervenuti la Cri di Centurina e la Misericordia di San Vincenzo.

L’uomo alla guida dell’Ape è rimasto incastrato fra le lamiere. A liberarlo, i vigili del fuoco. La situazione è apparsa subito grave, soprattutto per il guidatore del motocarro. Per questo è stato attivato l’elicottero Pegaso.

Per quanto riguarda il motociclista, diciottenne, è stato portato al pronto soccorso di Piombino per la frattura del polso destro e contusioni multiple. Il guidatore dell’Ape, un settantenne, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Siena in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico, fratture multiple e shock da emorragia. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.