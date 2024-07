Incidente in viale Italia, turista fa inversione con l’auto e travolge uno scooter

Livorno, 11 luglio 2024 – Brutto incidente in viale Italia all’altezza della gelateria Popolare. In tarda mattinata un turista tedesco che stava viaggiando in auto ha fatto inversione a U sulla strada. Nella manovra l’auto ha colpito in pieno un uomo di scooter.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine insieme ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Lo scooterista colpito dall’auto è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Ha riportato vari traumi, ma non sarebbe però in pericolo di vita.