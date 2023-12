"Incontro al ministero sul futuro della Jsw"

I sindacati hanno chiesto "un incontro urgente per chiarire, in maniera definitiva con i Ministeri in indirizzo, l’iter degli ammortizzatori sociali per il sito della Jsw Italy di Piombino". È quanto si legge in un documento inviato dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm ai Ministeri del Made in Italy e a quello del Lavoro. "Le richieste e i dinieghi che si sono susseguiti in questi giorni - scrivono i sindacati - hanno il sapore amaro di una presa in giro per i lavoratori che, a pochi giorni dalla scadenza dell’ammortizzatore in corso, non sanno se avranno copertura salariale per i prossimi mesi. Resta per noi imprescindibile ottenere garanzie certe non solo per il tipo di ammortizzatore, ma anche e soprattutto per il prosieguo della copertura dei lavoratori per tutto l’anno 2024 eo fino alla realizzazione del progetto di rilancio delle acciaierie di Piombino".