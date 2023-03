Individuato dai carabinieri il presunto autore di otto furti: le telecamere hanno filmato i colpi

Il ladro filmato dalle telecamere di sicurezza

Cecina (Livorno), 4 marzo 2023 – E’ stato identificato dai carabinieri il presunto autore di ben otto furti ai danni di apparecchiature self-service di 3 autolavaggi, 4 distributori di carburanti e di un distributore di generi di consumo. Si tratta di un ventinovenne originario dell’Est Europa, già noto alle forze dell’ordine, abitante da tempo a Cecina e di cui non sono state rese note le generalità.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio, l’uomo con particolare abilità e velocità, approfittando dell’oscurità della notte, ha danneggiato le apparecchiature per appropriarsi del denaro contenuto. Esiguo il bottino trafugato, ma ben più significativi i danni arrecati alle apparecchiature.

Spesso travisato con sciarpa e cappuccio, il giovane si spostava da un obiettivo all’altro in bicicletta nel centro di Cecina, dove vive da tempo. Prezioso contributo alle indagini è arrivato dai filmati effettuati dagli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso.

Il ventinovenne dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Livorno del reato di furto aggravato e continuato.