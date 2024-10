Livorno, 4 ottobre 2024 - È stato individuato e denunciato l'autore dell'imbrattamento del Palazzo del Lardarel. Nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura di Livorno, gli investigatori della Digos hanno individuato il probabile responsabile del deturpamento del palazzo del Lardarel avvenuto nella notte tra il 22 e 23 agosto mediante realizzazione di scritte con vernice spray sulla facciata esterna. Per restituire alla città la facciata di Palazzo de Larderel in tutta la sua bellezza sono serviti ventidue anni e quasi tre milioni di euro di soldi pubblici stanziati dal ministero di Grazia e Giustizia nel 2020 per avviare il restauro concluso nell’aprile di due anni fa. Per sfregiare la stessa facciata, sede del tribunale civile, con una scritta a lettere cubitali lunga diversi metri, invece, sono bastati una bomboletta spray nera e pochi minuti. Tale edificio, oltre ad essere sede del Tribunale di Livorno, è soprattutto un bene di interesse storico culturale il cui danneggiamento è punito dalla legge penale in modo più pesante rispetto al danneggiamento di cose comuni proprio per la maggior tutela apprestata dal recente intervento normativo - Legge 9 marzo 2022, n. 22 – che, a decorrere dal 23 marzo 2022 ha previsto dei nuovi reati contro il patrimonio culturale. Le immagini analizzate dagli investigatori della Digos hanno evidenziato che l’autore ha agito da solo realizzando durante tutta la notte varie scritte anche su altri edifici del centro di Livorno e utilizzando il proprio scooter per spostarsi tra i vari punti della città presi di mira. Maurizio Costanzo