Inferno Fi-Pi-Li, la rabbia della Cna: “Dove sono finiti 504 milioni di euro pagati per i bolli?”

Livorno, 2 maggio 2023 – Le imprese di autotrasporto insediate nelle tre province attraversate dalla superstrada Firenze-Pisa- Livorno dal 2015 al 2022 hanno pagato 504 milioni di euro per tasse automobilistiche.

"Ci chiediamo davvero come siano stati impiegati questi fiumi di denaro che abbiamo versato per i nostri mezzi”, accusa Michele Santoni, presidente di Cna Fita Toscana, associazione che ipotizza un possibile ricorso all'autorità Antitrust contro l'eventuale introduzione di un pedaggio sulla Fi-Pi-Li.

Traffico sulla FiPiLi

“I numeri sono stimati al ribasso - osserva Santoni in una nota - visto che abbiamo preso in considerazione solo tre province, ma sappiano bene che non solo loro transitano su quella. Di sicuro c'è il fatto che la Fi-Pi-Li versa da decenni in pessime condizioni è non è certo colpa dei mezzi pesanti che, come già sappiamo sono solo il 15% dei veicoli che la percorrono. A cosa sono serviti i soldi degli utenti?”.

Secondo Cna Fita Toscana "il pedaggio selettivo sarebbe un ulteriore fardello, ricordando anche che la voce pedaggi autostradali rappresentano un terzo dei costi di gestione delle aziende di autotrasporto”.

L'applicazione di un pagamento selettivo, secondo il centro studi dell'associazione, "potrebbe essere un'imposizione discriminatoria e vessatoria”.