Livorno, anziana invalida resta chiusa in casa da sola e urla disperata: soccorsa dalla polizia

Livorno, 8 gennaio 2025 – Un’anziana affetta da sindrome di Alzheimer è stata soccorsa dalla polizia a Livorno dopo essere rimasta accidentalmente chiusa in casa da sola. Gli agenti hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte del marito, sceso a gettare la spazzatura, senza prendere le chiavi.

I poliziotti hanno sentito dalla strada le urla disperate della donna, malata gravemente di Alzheimer e incapace di alzarsi da sola dalla poltrona. Gli agenti, dopo aver recuperato una scala, hanno raggiunto il balconcino dell'abitazione, aperto la porta finestra ed entrati nell'appartamento. Qui hanno tranquillizzato la donna, trovata in lacrime, per poi aprire la porta blindata dell'abitazione consentendo al marito di entrare in casa.