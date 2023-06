Investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce con la bicicletta

Livorno, 9 giugno 2023 – Incidente stradale stamani in via dell’Ardenza all’incrocio con via Bikonacki. Erano trascorse da poco le 8 quando una donna è stata colpita da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali con la bicicletta.

E’ intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montenero con l'infermiere; la donna è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni non gravi mentre la polizia municipale si è occupata dei rilievi di legge.