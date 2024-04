Isola d'Elba: Inondazioni a Rio Marina, Protezione Civile al lavoro per rimuovere auto trascinate dall'acqua

ISOLA D’ELBA (Livorno)

La Valle di Riale a Rio Marina, sull’isola d’Elba, nuovamente inondata dalle forti precipitazioni di ieri. Circa 125 millimetri d’acqua in poche ore hanno creato un vero fiume che ha investito molte auto parcheggiate nel Fosso tombato. Hanno lavorato fin dopo le 13 le squadre della Protezione Civile di Rio e di Cavo intervenute dalle 6,30 del mattino per rimuovere i veicoli trascinati dall’acqua. Impegnativa la rimozione di un grosso furgone usato da una squadra di operai in trasferta all’Elba. Il mezzo rischiava di rimanere incastrato in uno dei tre ponti della valle. Per rimuovere le 15 auto parcheggiate la Protezione civile ha praticato una sorta di staffetta nell’acqua alta con una jeep. Nonostante i cartelli stradali che segnalano il divieto, forse per via della carenza di parcheggi a Rio Marina è consuetudine lasciare le auto in sosta nel Fosso.

V. P.