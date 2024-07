Isola d’Elba, la cena dello sceicco e della principessa tra richieste e assaggiatori

Marciana, 18 luglio 2024 - Agnello fritto, gnocchi ai funghi e pappardelle al cinghiale per il ministro degli Esteri di Abu Dhabi Abdullah bin Zayed Al Nahyan e la principessa Shaikha Aljazia Saif Mohd Alnahyan, che hanno cenato il 16 luglio scorso con il loro entourage (36 persone, tra cui 6 addetti alla sicurezza) al ristorante “Da Luigi”, in mezzo al bosco di castagni sotto il monte Capanne.

"Sono persone semplici e alla mano – ha detto Luigi patron del ristorante fondato nel 1974 - sono stati molto cordiali, era presente tutta la famiglia, i fratelli del ministro, la moglie e altre donne. Ho avuto il piacere di scambiare alcune battute con il ministro che mi ha chiesto il significato delle bandiere esposte, in primis quella del Granducato di Toscana. Gli ho spiegato che noi ci sentiamo prima toscani e poi italiani. L’ho visto un po’ perplesso e gli mostrato anche la bandiera italiana. Avevano solo una inderogabile richiesta, cenare in un’ora e così è stato, alla fine erano molto contenti, abbiamo anche un cameriere marocchino che ha conversato con loro. e ci hanno lasciato una lauta mancia che da sola copriva il costo della cena”.

La cena ci ha raccontato Luigi è stata organizzata nei minimi dettagli, alcuni giorni prima il capo del personale è andato ad assaggiare le portate. Il mega yacht Opera del ministro Al Nahyan, aveva lambito la costa di Portoferraio già 13 luglio scorso, poi si era defilato ed è riapparso a sorpresa alla fonda davanti a Marciana Marina dove non sono passati inosservati 19 Van neri tutti in fila sul lungomare. Tutto organizzato in per una giornata all’insegna dello svago e del divertimento che ha condotto i bimbi con una baby sitter a testa all’Acquario di Marina di Campo.