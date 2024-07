All’Elba anche la flotta di panfili dell’emiro del Qatar, Al Thani, fondatore dell’emittente Al Jazeera

Portoferraio (Livorno), 16 luglio 2924 - Per non farsi mancare nulla, stasera (16 luglio) verso le ore 23 l’arrivo nella darsena medicea di Portoferraio dello sceicco Hamad Bin Khalifa Al Thani con la sua flotta di tre panfili, di cui il più grande è l’Um Alhoul di 72 metri.

Tutta la zona intorno alle imbarcazioni è stata transennata durante le operazioni di attracco, mentre una grande folla di curiosi si accalcava sulla banchina.

Uno dei panfili dello sceicco Hamad Bin Khalifa Al Thani all'ormeggio a Portoferraio (Foto Valerie Pizzera)

Al Thani senior è stato emiro del Qatar dal 1995 al 2013, prima di lasciare il posto al figlio Tamīm. Bin Ḥamad Āl Thānī è noto anche per aver fondato l’emittente televisiva Al Jazeera nel 1996 con un finanziamento di 137 milioni di dollari.

Il figlio ha fondato e detiene tuttora il controllo della Qatar Sport Investments che detiene il 100% delle quote del Paris Saint-Germain e di Harrods, oltre a quote minori delle maggiori aziende del mondo (Barclays, Volkswagen Group, Porsche, Sony, solo per citare le più note) ed essere diventato di recente sponsor dell’AS Roma.

Valerie Pizzera