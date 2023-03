"Jws, grave il susseguirsi di piani industriali senza un nulla di fatto"

"È grave il susseguirsi di incontri e presentazioni di fantomatici piani industriali per le acciaierie di Piombino senza che le parti sociali, le categorie economiche territoriali e le rappresentanze politiche siano coinvolte nelle interlocuzioni e nelle scelte". Così il segretario della federazione Pd Simone De Rosas. "E’ lecito pensare – spiega De Rosas – che questi confronti tra sindaco di Piombino, presidente della Toscana e ministro dello Sviluppo economico e i relativi comunicati stampa, svincolati da qualsiasi rapporto locale, siano fatti per dimostrare una generica quanto inutile attenzione ma che, in realtà, non contengano nessuna concretezza e che questa sia la ragione dell’esclusione dei lavoratori e dei loro rappresentanti che aspettano risposte e non vaghe comunicazioni pubbliche. Siamo ormai al decimo anno di cassa integrazione e al quinto anno dall’acquisto dello stabilimento di Piombino da parte di JWS Italy e numerosi sono stati gli annunci ai quali non si è dato seguito. Nella gestione indiana dello stabilimento non sono mai arrivati investimenti".