Kids Beach, ecco la novità. Un arenile per i bambini a San Vincenzo

San Vincenzo (Livorno), 23 giugno 2024 - L’estate ormai è iniziata e il mare è protagonista a San Vincenzo, con una simpatica novità. E’ stata infatti inaugurata nel tratto di arenile antistante via del Capodoglio, alla Conchiglia, la Kids Beach. Si tratta di una porzione di spiaggia a misura di bambino, la cui proposta era emersa nell’ambito delle attività del Consiglio dei Bambini e delle Bambine. Porte da calcio, rete da beach volley e animazione per la ‘prima’ di questo spazio speciale e dedicato ai più piccoli. Una porzione di arenile dove sarà possibile giocare e liberare energia e creatività senza timori. Rispettando naturalmente lo spazio e la sicurezza degli altri, il tutto all’insegna dell’amicizia, dell’inclusione e della condivisione.

All’inaugurazione, oltre ai piccoli rappresentanti del Consiglio, sono intervenuti il sindaco Paolo Riccucci, l’assessore all’Ambiente Alessio Landi e la consigliera con delega alla scuola, Antonella Cucinotta. Oltre ai componenti degli uffici comunali che hanno seguito l’iter della proposta così come, nel corso dei mesi, i lavori del Consiglio dei Bambini e delle Bambine.

"Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questo spazio - ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci - dando quindi concretezza alla proposta dei bambini, condivisa con il consiglio, e realizzando un loro desiderio. Siamo riusciti a fornire un riscontro preciso rispetto a quanto richiesto dai ragazzi in merito al tema del gioco libero, e questo rappresenta un motivo di grande soddisfazione. In questa porzione di spiaggia libera i bambini potranno divertirsi, fare amicizia e stare insieme. Nelle prossime settimane - ha concluso - lavoreremo con gli uffici per organizzare con costanza eventi ed attività, tutti ovviamente dedicati ai bambini".

All’ingresso della Kids Beach è stato installato un cartello sul quale sono elencate le poche semplici regole della spiaggia (circa 30 metri lineari di arenile), da rispettare per stare al mare in armonia e serenità. Dalla possibilità di ridere e urlare liberamente allo stimolo a condividere giochi e giocattoli per tante nuove avventure.