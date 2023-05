La Compagnia ha venduto il Faldo

Livorno, 26 maggio 2023 – Il voto intorno a mezzogiorno. Un voto sofferto quello dei portuali della Compagnia che con 90 a favore e 10 contrari hanno venduto l’ultimo gioiello di famiglia: il Faldo.

Il console Raugei più volte aveva cercato di incassare questo risultato che ha sempre avuto il sapore amaro della vendita per ripianare debiti con le banche e con il fisco. I portuali hanno resistito fino a stamani. L’autoporto del Faldo di Collesalvetti faceva parte dell’antico patrimonio creato da Italo Piccini, e negli anni eroso anche per le crisi che si sono succedute nel mondo del lavoro in banchina. Una struttura di oltre 70 ettari, totalmente urbanizzata, con servizi non solo di stoccaggio delle auto sui piazzali ma anche di carrozzeria, ripristino, istallazione di batterie, revisione bene e delivery. L’offerta del socio Koelliker, che già gestisce la parte fondamentale dell’operatività con Eurotrade& Logistica, riguarda la proprietà immobiliare, cui i portuali della Compagnia sono storicamente molto attaccati.