La fermata del bus in piazza Mazzini sarà spostata

Livorno, 2 maggio 2023 – La fermata dell'autobus di piazza Mazzini, altezza dell’impianto semaforico, ostacola il traffico dai tempi delle realizzazione della pista ciclabile, non meno quindi di cinque anni fa.

Aci Livorno negli ultimi anni ha sottolineato più volte questa problematica e di come il traffico si rallenti formando una lunga colonna, che in certi orari è indescrivibile. Dopo tanti anni, l’attuale amministrazione ha tenuto in considerazione che a pochi metri di distanza si trova un allargamento di carreggiata, dove la fermata del bus non creerebbe nessun intralcio al traffico.

Aci Livorno si augura che in futuro vengano ascoltati con maggiore attenzione e fiducia i consigli di un ente pubblico che da sempre tutela tutti gli utenti della strada.