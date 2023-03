La “Golar Tundra” in navigazione verso Piombino: clicca e segui la rotta della nave rigassificatrice

Gas: Giani, Golar Tundra a Piombino per inizio maggio

Livorno – È in navigazione, diretta verso Piombino, la Golar Tundra, la nave rigassificatrice di Snam che sarà posizionata per tre anni all'interno del porto cittadino. La nave ha lasciato il cantiere Keppel di Singapore il 21 febbraio scorso ed è rimasta alcuni giorni nelle acque di Singapore e Malesia per test, cosiddetti 'sea trials'. Il 28 febbraio ha preso il largo per arrivare a Piombino dove è attesa all'incirca a metà marzo.

La rotta prevede che la Golar Tundra passi attraverso il canale di Suez per entrare nel Mar Mediterraneo. La nave di Snam è stata ridipinta durante la sosta nel cantiere di Singapore e arriverà a Piombino nella sua nuova livrea blu e rossa.

Il 24 marzo, peraltro, scadranno i 100 giorni di proroga concessi a Snam dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per indicare il luogo offshore dove la Golar Tundra sarà posizionata dopo i primi tre anni passati invece all'ormeggio dentro il porto di Piombino.