La lanterna di Forte Stella a Portoferraio: occhio e luce sul mondo che viene dal mare / Video e foto

Portoferraio (Livorno), 19 giugno 2023 – Sul faro di Forte Stella a Portoferraio il tempo resta sospeso a mezz'aria. Sorride, concede una tregua a tutti e si ferma. Oltre le fortificazioni, lì dove i gabbiani incontrano gli dei, si apre la vastità del mare.

Il video

Il mare, volendo usare le parole di Alessandro Baricco: "colori diversi, odori mai sentiti, suoni sconosciuti [...] terribile, esageratamente bello, terribilmente forte, disumano e nemico."

Salire sul faro è la combinazione giusta per aprire un universo di sogni, tesori, misteri. È sorprendente che una torre luminosa possa suscitare tante emozioni. Forse perché i fari sono sempre stati collocati in luoghi suggestivi e inaccessibili.

Oggi però così inaccessibili non sono più, grazie all'associazione del Mondo dei Fari che li ha aperti ai visitatori. Con tanto di dettagliate spiegazioni sul funzionamento dell'ottica fissa in bronzo e delle lenti di Fresnel per l'amplificazione della luce grazie ai prismi che parallelizzano i raggi e lo convogliano verso la lente di ingrandimento.

Le foto

Questo è molto altro ci racconta il presidente Stefano Gilli, che per i fari ha una passione viscerale fin da bambino e li conosce tutti a menadito o quasi.

"Sarà perché da piccolo ho vissuto al faro di Palmaiola alcune estati con i miei genitori, ospite dei faristi dell'epoca", ci racconta "e quando nel 2005 la Marina mi ha dato l'incarico del Servizio Fari, è nato proprio un amore, per cui ho visitato quasi tutti i fari italiani e anche diversi fari all'estero. Poi sono stato in Albania per due anni a rimettere a posto il Servizio Fari albanese".

Una passione, quella di Stefano Gilli, che si è concretizzata nel 2015 nella creazione dell'associazione “Il Mondo dei Fari” con alcuni amici, tra cui una grande scrittrice di fari, Lilla Mariotti, per far conoscere i fari a tutte le persone che di solito li vedono ma non sanno come funzionano.

Edificato dai Lorena tra il 1788 e il 1789 per l’illuminazione notturna del tratto costiero, il faro di Forte Stella è circolare e ha una doppia galleria interna con 80 scalini. La lanterna è bellissima, composta di pilastri di ferro, placche di cristallo di Boemia e foderata di lamiera di rame.

Un gioiellino incastonato nelle straordinarie fortificazioni medicee erette nel 1548 da Cosimo I che, secondo gli studi del professor Renzo Manetti, sarebbero state progettate in sezione aurea. In sintesi, quale sorte migliore sarebbe auspicabile se non essere avvolti dalla spirale dell’armonia cosmica scoperta dal matematico pisano Leonardo Fibonacci? di Valerie Pizzera