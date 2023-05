“La Nazione” e il Campionato di giornalismo: le foto delle premiazioni

Livorno, 31 maggio 2023 - Dopo una lunga attesa si è tenuta questa mattina la premiazione del campionato di giornalismo, il progetto che ogni anno coinvolge studenti delle scuole elementari e medie della provincia di Livorno organizzato da La Nazione. Stamani nei locali degli Hangar Creativi sono stati premiati i vincitori di questa edizione.

Riuniti nella splendida cornice di via Meyer a Livorno 10 scuole da Livorno a Rosignano, da Cecina a Venturina che hanno risposto alla chiamata di questo giornale. Studenti che, con i loro docenti, si sono messi in gioco nelle scorse settimane per elaborare delle vere proprie pagine di giornale che sono state pubblicate sul giornale di carta de La Nazione edizione di Livorno, che ha anche un’edizione web con Il Telegrafo Livorno.

Tanti gli sponsor delle evento che hanno preparato per i bambini tantissimi premi.

Moltissimi i temi toccati dai ragazzi nella stesura degli articoli di giornale: dall’attualità alla scuola, dalla guerra all’arte dei murales, dall’ambiente alle nuove tecnologie.

L’elenco delle scuole che hanno partecipato a questa edizione:

Classe 1M scuola media Leonardo da Vinci di Palazzi istituto Cassola di Cecina.

Classe 3A Fermi istituto Michele Bolognesi di Livorno.

Classi 5A e 5B scuola primaria Altobelli di Venturina.

Classe 1A via Michel dell’Istituto comprensivo Bartolena di Livorno.

Classe 2A Fermi dell’Istituto Micheli-Bolognesi di Livorno.

Classe 3C scuola media Bartolena di Livorno.

Classe 3A Istituto XI Maggio Livorno Classe 2A scuola media Micali Livorno.

Classe 2G istituto Carlo Cassola di Cecina sede San Pietro in Palazzi.

Classe 5 scuola elementare Solvay-Alighieri di Rosignano.

Presente questa mattina nei locali degli hangar creativi anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha tenuto un piccolo intervento sull’importanza del lavoro dei giornalisti e sull’importanza del reperimento delle fonti di informazioni certe e verificate, stando alla larga dalle fake news.

Oltre all’amministrazione presenti stamane anche una delegazione della Guardia di Finanza e Carabinieri chiamati sul palco per la premiazione delle classi vincitrici dei diversi premi.