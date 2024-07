La posa della nuova palladiana a Livorno

Livorno 11 luglio 2024 - Un momento storico è il caso di dirlo, quello della posa della prima parte della nuova palladiana realizzata per la riqualificazione di tutta via Grande e spazi limitrofi a Livorno. La posa delle lastre nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio. L'intervento porterà alla quasi integrale sostituzione della vecchia pavimentazione (in gran parte ammalorata), risalente agli anni'50, quando la strada e i portici furono ricostruiti dopo l'ultima guerra mondiale. Ci sono voluti anni per arrivare al progetto definitivo e a quello esecutivo, ma alla fine l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Salvetti è arrivata in fondo a questo percorso (nonostante alcuni cittadini si siano opposti alle scelte fatte, ricorrendo anche ai Tribunali).

Prime pietre della nuova palladiana (foto Novi)

Il primo cantiere vero e proprio per la nuova palladiana è stato aperto in via Cogorano, come spiega l'assessore Silvia Viviani, assessore alla rigenerazione urbana e alle politiche urbanistiche: "Le lastre di palladiana sono prodotti semi-artigianali e vanno realizzate. Inoltre vanno trovati i colori giusti. Al momento sono disponibili le lastre in grigio quelle secondo il progetto vanno collocate in via Cogorano e via Pieroni. Per via Grande dal lato porto fino al lato piazza della Repubblica sono previste altre colorazioni: dal blu al marrone, con sfumature intermedie in celeste pallido, grigio appunto e ocra”.