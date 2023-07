La “Signora Locman”: “L’aeroporto dell’Elba non andrebbe messo in discussione. E ci vorrebbe anche un degno porto a Marina di Campo” / Video

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 4 luglio 2023 – “L’aeroporto? Secondo me è un patrimonio del territorio e non andrebbe messo in discussione, anche per uno sviluppo turistico di un certo tipo. E poi ci vorrebbe un degno porto a Marina di Campo, cosa che sembra fattibile sulla carta ma poi per qualche altro motivo non si è materializzato. Sarebbe un'opportunità per sviluppare anche un altro tipo di turismo che al momento qui non può attraccare”.

Di questo e altro ci ha parlato la signora Gloria Mantovani, moglie dell’imprenditore Marco Mantovani, titolare del prestigioso marchio di orologi Locman, eccellenza elbana nota in tutto il mondo. Nel video che segue vi proponiamo la nostra intervista.