Lavori nel centro di Livorno, compensazioni per i disagi

Livorno, 11 settembre 2024 – Vanno avanti i lavori di riqualificazione del centro ma i commercianti hanno chiesto garanzie affinché i cantieri non condizionino gli affari negli ultimi mesi dell’anno. Confcommercio e Confesercenti hanno incontrato l'amministrazione comunale, in particolare l’assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive Federico Mirabelli, l'assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo e l'assessora alla mobilità e alla cura dello spazio pubblico Giovanna Cepparello, che hanno illustrato le modalità e i cronoprogrammi della riqualificazione del centro. “E' stato un incontro importantissimo per gli aspetti tecnici e le tempistiche di cui siamo stati messi a parte come rappresentanza dei commercianti" commentano i direttori delle due associazioni Confcommercio e Confesercenti, rispettivamente Federico Pieragnoli e Alessandro Ciapini. "Il Comune ha mostrato ascolto e interesse rispetto alle esigenze degli imprenditori, in particolare riguardo alla necessità, più volte da noi manifestata, che i cantieri di via Grande non interferiscano con il periodo natalizio. Il canale resta naturalmente aperto per trovare la soluzione migliore durante la riqualificazione, prevista a breve, del mercato di via Buontalenti".

"L'assessore Garufo ci ha informato che la misura della compensazione dei disagi subiti dai negozi tramite la riduzione della Tari non è percorribile, ma che saranno trovati altri modi di indennizzo di eventuali danni. Un aspetto importante che continueremo a seguire, in modo che i negozianti ricevano un pur parziale compenso dei disagi che inevitabilmente ci sono e ci saranno” concludono le due associazioni.