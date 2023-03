Lavori stradali in via del Poggio, via del Castellaccio e via del Fagiano: le modifiche alla viabilità

Cantieri stradali

Livorno – Il Comune di Livorno avvisa che sono in programma per la prossima settimana interventi su alcune strade cittadine che comporteranno modifiche alla viabilità.

Via del Poggio

L’intervento principale riguarda l’asfaltatura di via del Poggio, nel tratto compreso tra il civico 25 e via del Castellaccio. I lavori prevedono la fresatura fino a 4 cm delle parti ammalorate della carreggiata, la successiva ricostruzione del fondo stradale e infine l’asfaltatura di tutta quanta la carreggiata. I lavori saranno saranno a carico di Telecom, in seguito a convenzione con il Comune di Livorno che prevede la possibilità di realizzare opere stradali di un certo rilievo (a scelta del Comune) di valore equivalente alle manomissioni stradali effettuate in precedenza per la posa di infrastrutture telefoniche (in base al Regolamento comunale sulle alterazioni di suolo pubblico).

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, da lunedì 27 marzo a mercoledì 5 aprile, in orario di cantiere (8-18) nei tratti di via del Poggio di volta in volta interessati sarà in vigore il divieto di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso), il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni. Sempre negli stessi orari in via del Castellaccio, in prossimità dell’intersezione con via della Porcigliana, sarà in vigore il restringimento di carreggiata.

Via del Castellaccio

Da lunedì 27 marzo via del Castellaccio sarà interessata da un altro intervento che comporterà l’alterazione del suolo pubblico, per la realizzazione di una nuova linea elettrica di Enel Spa. Fino a venerdì 31 marzo sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per metri 30 in corrispondenza con il civico 336/bis. Nei due tronchi stradali che si verranno a formare (tra l’area di cantiere e via Piero Ciampi e tra l’area di cantiere e via della Porcigliana) è prevista l’abrogazione del senso unico e l’istituzione del doppio senso di circolazione, con transito consentito solo ai residenti, ai veicoli diretti alle rimesse interne, ai veicoli al servizio dei disabili, ai mezzi di soccorso e per esigenze di comprovata necessità. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via del Castellaccio compreso tra via Piero Ciampi e via della Porcigliana.

Via del Fagiano

Altra strada che da lunedì 27 marzo sarà interessata da lavori è via del Fagiano, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Venuti e viale Petrarca, per consentire un intervento a carico dell’Asl Toscana Nord Ovest per la riparazione della carreggiata stradale e dei marciapiedi danneggiati dalle radici di pino. Fino a lunedì 3 aprile sarà in vigore il divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 104/a e l'intersezione con via Venuti. Sul viale Petrarca sarà installata idonea segnaletica di preavviso.

Nell’altro tratto di via del Fagiano, quello tra il civico 104/a e l'intersezione con viale Petrarca, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e sarà istituito il doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista. Il transito sarà consentito ai soli residenti, ai veicoli diretti alle rimesse interne, ai veicoli al servizio dei disabili, ai mezzi di soccorso e per esigenze di comprovata necessità, con limite di velocità di 20 km/h. I pedoni potranno transitare sul lato opposto a quello interessato dai lavori.