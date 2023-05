Lavori sul bacino del rio Maggiore, modifiche a traffico e sosta in viale Sauro e via Toti

Livorno, 19 maggio 2023 – Modifiche al traffico e alla sosta in viale Nazario Sauro e in via Toti, dal 23 maggio al 1° settembre, per la prosecuzione degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore.

Queste le modifiche previste.

Per via Nazario Sauro 1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Enrico Toti e il civico 12 eccetto i mezzi operativi della ditta incaricata dei lavori; 2. il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Italia e il civico 12. L’area concessa dovrà essere adeguatamente delimitata, riservare una sezione residuale per il flusso veicolare nella corsia di marcia corrispondente non inferiore in larghezza a 03,50 metri; 3. l'istituzione del divieto di transito della pista ciclabile nell'area interessata dalle operazioni; 4. l'istituzione del divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni; I pedoni, con eventuale bicicletta al seguito, dovranno essere deviati sul marciapiede opposto con idonea segnaletica da apporre a congrua distanza dall'occupazione. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per la suddetta deviazione o quanto sopra non risulti possibile, l'impresa esecutrice dovrà delimitare e proteggere adeguatamente un corridoio di transito pedonale in adiacenza l’area di cantiere; 5. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dai lavori.

Per via Enrico Toti 6. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri lineari 15,00 a partire dall’intersezione con via Nazario Sauro; 7. l’istituzione del divieto di transito nel medesimo tratto; 8. l'istituzione del divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni; 9. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h.