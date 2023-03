Lavori sul Romito fino al 30 aprile, disagi alla circolazione. L’Aci: “Necessari cartelli di segnalazione”

Romito

Livorno, 16 marzo 2023 – In zona Romito sono in corso i lavori da parte di Anas per il ripristino dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali del viadotto di Calignaia. Lavori che dureranno fino al 30 aprile e che purtroppo stanno creando notevoli disagi a tutti i viaggiatori.

Aci Livorno chiede che vengano apposti urgentemente cartelli che segnalino il disagio e che vengano indicate le strade alternative. Anas ha comunicato che è stato necessario istituire il senso unico alternato mediante semaforo.

Altri lavori riguardano invece una sezione più a sud. Per consentire il ripristino della pavimentazione, a partire da lunedì 20 marzo sarà temporaneamente chiuso lo svincolo “La California/Cecina Sud”, tra i comuni di Cecina e Bibbona, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Grosseto. Il completamento degli interventi è previsto entro giovedì 30 marzo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida