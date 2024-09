I lavori dopo l’ondata di maltempo: il ripristino dei torrenti

Livorno, 28 settembre 2024 – Settimana di intensi lavori per il Consorzio 5 Toscana Costa, attivato subito a seguito dell’ondata di maltempo per le abbondanti piogge che hanno colpito le province di Livorno e Pisa. Le piogge molto circostanziate hanno creato situazioni critiche nel Comune di Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi, Montecatini Val di Cecina e Pomarance. Sin dalla giornata di lunedì pomeriggio il Consorzio ha raggiunto i luoghi colpiti dall’alluvione con personale e mezzi, le squadre di reperibilità attivate con l’evento meteorologico in corso hanno effettuato un attento monitoraggio dei punti ritenuti più critici. Nei giorni seguenti sono intervenute nei corsi d’acqua interessati per la rimozione delle ostruzioni in alveo con vari piccoli interventi di ripristino sui corsi d’acqua interessati. I tecnici del Consorzio si sono attivati per le valutazioni degli interventi insieme al personale della Regione Toscana Uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore. Sono stati individuati i primi sette Interventi di Somma Urgenza e sono in corso di definizione le perizie di spesa; il Consorzio interverrà nel Comune di Castagneto Carducci sulla Fossa di Bolgheri in località Camillo per ripristino della sponda destra, sul Botro dei Molini, a valle di Valle di via della Libertà per ripristino spondale, sul Fosso Carestia ai Pianetti per il ripristino della sezione di deflusso e sul Fosso della Casa Rossa ad Amadone per il ripristino della sezione di deflusso. Nel Comune di Montecatini Val di Cecina, Bibbona e Guardistallo sono previsti altri due interventi in somma urgenza sul torrente Sterza, il primo localizzato tra il fiume Cecina e a la S.P. 19 della Camminata con interventi di ripristino della sezione di deflusso pulendo l’alveo dai materiale vegetale. Il secondo intervento localizzato tra la S.P. 19 della Camminata fino al ponte alla Gabella sempre per interventi di ripristino della sezione di deflusso mediante asportazione di materiale vegetale depositato in alveo. Nei Comuni di Montecatini Val di Cecina e Bibbona sempre sul torrente Sterza sarà attivato dalla Regione Toscana- Genio Civile Valdarno Inferiore, un altro intervento dalla Gabella al Casotto di Bomba per il ripristino della sezione di deflusso mediante l’asportazione del materiale vegetale depositato in alveo. Continua anche l’attività di monitoraggio del territorio interessato dagli eventi al fine di valutare altri eventuali interventi per il ripristino dei corsi d’acqua.