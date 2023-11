Variante, i lavori a Livorno Sud e i disagi: l’ira del sindaco, “Cantiere troppo lento”

Livorno, 15 novembre 2023 – Da settimane ormai tiene banco tra gli automobilisti livornesi il tema Livorno Sud. I lavori che bloccano l’uscita in direzione Livorno costringono a cambi di itinerario con conseguenti code, soprattutto alle uscite precedenti, quelle di Livorno Centro e Porta a Terra. Una situazione pesante nelle ore di punta, in particolare al rientro a casa dal lavoro. Intorno alle 18 la Variante in direzione Livorno diventa una trappola.

E il sindaco Luca Salvetti non nasconde il suo fastidio: "La Variante Aurelia ormai da decenni è diventata una strada cittadina, ovvero una via di scorrimento che riguarda spostamenti da Livorno verso il resto della toscana ma anche una via di collegamento tra quartieri e parti della città. Ovvio quindi che il necessario intervento di rifacimento previsto da Anas (la società che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale di cui fa parte la Variante Aurelia di Livorno) all’altezza dello svincolo Livorno sud creasse non pochi problemi alla mobilità generale di Livorno”.

Il sindaco chiede ai cittadini pazienza, ma allo stesso tempo non nascone i problemi a Anas: “Necessario per tutti noi avere un briciolo di pazienza ma insopportabile e inaccettabile trovarsi di fronte ad un andamento di cantiere lento e per niente intelligente. Il maltempo ha complicato il quadro e ciò è comprensibile ma non è comprensibile che, come sembra, la ditta responsabile dei lavori proceda non tenendo conto del fatto che questi interventi stanno creando problemi e danni a tutta la città”.

Un cantiere nel quale, dice il sindaco, sembra si lavori a singhiozzo: “Osservando i lavori, come mi capita di fare spesso, ho visto che le attività spesso languono e soprattutto una scelta dei tratti ad immediata esecuzione che non corrispondono alle reali necessità della mobilità livornese. Realizzare subito e liberare la rampa di uscita Livorno sud avrebbe ad esempio ridotto notevolmente i disagi. Ciò non è stato preso in considerazione come del resto altri accorgimenti. Ho fatto presente in maniera marcata il quadro inaccettabile ad Anas che ha coinvolto la ditta appaltatrice ed ho aggiunto che i lavori devono chiudersi il prima possibile. Ci è stato comunicato che la situazione sarà risolta in pochi giorni, attendiamo fiduciosi anche se piuttosto innervositi".