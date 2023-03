L’azienda livornese Filippi nella storia del canottaggio: ha costruito l’imbarcazione che ha vinto la “Boat Race” di Londra

L'otto femminile di Cambridge con l'imbarcazione del cantiere Filippi di Donoratico

Livorno, 27 marzo 2023 – Vincere per distacco la ”Boat Race” di Londra sul Tamigi per due anni di fila, con l'otto femminile dell'Università di Cambridge, vuol dire entrare di diritto nella storia del canottaggio.

Ieri è successo di nuovo con grande soddisfazione dell'azienda livornese Filippi, che nel febbraio scorso ha consegnato al cliente d'oltremanica l'imbarcazione fatta su misura. Il coach australiano Paddy Ryan aveva visitato a dicembre il quartier generale dell'azienda di Donoratico per discutere con David Filippi, patron del cantiere, e gli ingegneri tutti i dettagli necessari a definire la commessa.

"Dopo i primi cinque minuti di gara - spiegano dall'azienda - le atlete di Cambridge avevano già preso il largo, davanti a 200 Paesi collegati in mondovisione sui canali dalla Bbc, nonostante un moto ondoso importante, che ha confermato, ancora una volta, l'eccellenza del prodotto “made in Donoratico”, nelle più complicate condizioni di gara con curve nel percorso, vento contrario e corrente. Condizioni che non sono esattamente comuni nei bacini di canottaggio dei campionati mondiali e delle Olimpiadi, dove Filippi partecipa da anni con una media di presenze di imbarcazioni, che va oltre il 60% di quelle iscritte. In queste ore ci stanno giungendo riconoscimenti da tutto l'universo remiero, che la Filippi accoglie con piacere. Tuttavia l'azienda, associata a Confindustria Livorno Massa Carrara, sta già pensando alla stagione imminente, che propone in estate le qualificazioni olimpiche e nell'immediato, nel prossimo fine settimana, in Italia, la regata internazionale del Memorial D'Aloia a Piediluco (Terni), che è di fatto la regata di apertura del calendario internazionale”.