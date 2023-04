Le foto dell’Esposizione nazionale e internazionale canina all'ippodromo Caprilli

Livorno, 22 aprile 2023 – Due giorni di esposizione canina internazionale, sabato 22 e domencia 23 aprile, all’ippodromo Caprilli di Livorno.

Due per l’esattezza gli eventi: l'Esposizione Nazionale Livorno (con mostra speciale per bracco francese e setter inglese e il raduno yorkshire terrier) e l'Esposizione Internazionale Volterra (con mostra speciale per griffone a pelo duro, springer spaniel inglese e welsh springer spaniel).

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Cinofilo Livornese con la compartecipazione del Comune di Livorno.