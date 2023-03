Le stelle(tte) del basket in campo per la solidarietà

Livorno, 3 marzo 2023 - Il "Derby delle stelle(tte)" che si disputa oggi 3 marzo alle 18 al Modigliani Forum non è semplicemente una partita di basket. Il ricavato sarà interamente devoluto a una rete di associazioni che vanno sotto il nome di "In cammino con noi". Autismo Livorno, Associazione Italiana Persone Down, Volare Senz’Ali sono le vere protagoniste della serata che porterà sul parquet i due gioielli sportivi della nostra città: la Libertas e la Pielle. I giocatori professionisti del basket si uniranno agli atleti dell’Accademia Navale.

Claudio Marmugi e Stefano Santomauro, artisti livornesi doc, accompagneranno la serata. Poi si esibirà la Fanfara dell’Accademia Navale. In programma anche la dimostrazione degli atleti della Toscana Disabili Sport.

L’evento era stato presentato il 16 febbraio all’Accademia Navale dal contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, alla presenza di tutte le istituzioni cittadine. La manifestazione ha il sostegno del Lem e della Misericordia. Biglietto 10 euro, 6 per gli under16 e si può acquistare su www.ticketone.it, www.libertaslivorno 1947.it, www.piellelivorno.it.