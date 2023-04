“Le zone artigianali di Collesalvetti sono abbandonate: soltanto cumuli di rifiuti e sterpaglie”

Livorno, 7 aprile 2023 – “Le zone artigianali di Collesalvetti sono in stato di abbandono da parte del Comune. Dopo un primo miglioramento seguito alla protesta pubblica di Cna per il rischio allagamenti alla Chiusa, tutto si è fermato”: è quanto afferma il coordinatore di zona dell’associazione Alessandro Longobardi.

“Girando per le zone artigianali il degrado è evidente – aggiunge Longobardi – e dopo la Tari è la questione di maggior lamentela per le imprese che quotidianamente vi operano. Al nostro sollecito di intervento contro gli allagamenti in via Genova, il Comune aveva finalmente risposto prontamente iniziando a creare un varco tra i rifiuti e le sterpaglie che si erano accumulati nel fondo chiuso della strada: adesso vi sono nuovi cumuli di terra, rifiuti e le sterpaglie ricrescono, perché il lavoro non è stato finito, nonostante i nostri numerosi nuovi solleciti di Cna all’amministrazione”.

la discarica a cielo aperto

“Non è solo una questione di sicurezza idraulica, che è logicamente essenziale per i danni che gli allagamenti possono fare alle imprese – aggiunge il presidente Stefano Trumpy - ma è anche una questione di decoro, perché gli scarichi abusivi attirano altri scarichi abusivi in assenza di telecamere e controlli. Proprio le telecamere e l’illuminazione sono fra le primarie richieste delle imprese perché spesso si verificano furti o tentativi di furto che creano più danni alle strutture che sottrazione di beni. Il comune dovrebbe avere a cuore le aree artigianali perché sono il cuore pulsante del territorio, sebbene un cuore in affanno. Vi lavorano centinaia di colligiani e tanti altri vi gravitano per acquisti di beni e servizi ma la sensazione è di abbandono da parte dell’amministrazione”.

“Chiediamo quindi – continua Longobardi – che i lavori in via Genova siano ultimati, venga effettuata la manutenzione approfondita e periodica della rete di raccolta delle acque piovane e la sua riprogettazione, la manutenzione del verde e delle strade anche nelle aree artigianali di Stagno, oltre all’aumento dei punti di illuminazione e l’istallazione di telecamere per aumentare la deterrenza ai furti”.