L’ecosistema del bosco

Al via a villa Pertusati il ciclo di conferenze ’Parliamo di scienza 2023’. Riprendono a pieno ritmo le attività culturali del Museo di Storia Naturale di Rosignano Marittimo. Il museo organizza una serie di conferenze dedicate allo studio degli ecosistemi complessi, considerati sia nei loro aspetti naturali, come bosco e paesaggio, sia nell’impatto generato dall’uomo sui processi di urbanizzazione. La prima conferenza ’Il bosco: ecosistema di rete naturale’ si terrà domani alle ore 15.30, e sarà tenuta dal professor Orazio Ciancio dell’Università di Firenze. Nelle settimane verranno tenute altre cinque conferenze con le seguenti scadenze: sabato 25 marzo, ore 16, il professore Fabio Salbitano parlerà dell’uomo e del paesaggio agrario nella storia. Sabato 1 aprile, ore 16, il professor Simone Orlandini affronterà il problema della produttività e sostenibilità in agricoltura per fronteggiare le criticità ambientali; sabato 29 aprile, ore 16, il professor Paolo Nannipieri approfondirà gli aspetti più tipicamente chimici del suolo e delle sue relazioni con le radici; sabato 13 maggio, ore 16, il professor Giacomo Lorenzini tratterà il tema delle piante in città considerando i vantaggi naturali e gli aspetti critici che la loro presenza apporta all’ambiente umano. Infine, sabato 20 maggio, ore 16, il professor Giacomo Pietramellara esaminerà l’aspetto forse più critico dell’impatto umano sull’ambiente: Gli effetti e il destino delle micro- e nano-plastiche nell’ambiente terrestre.