Lega, è guerra tra Ghiozzi e Romiti. "In lista prima di Romito per colpirmi"

Livorno, 5 maggio 2024 – "Il comunale con Carlo Ghiozzi, Capogruppo della Lega in Comune, per danneggiarmi, al fine di farmi annullare le preferenze ha candidato una donna con cognome da coniugata Romiti e un donna Romito. Per tutti occorre scrivere ‘Andrea Romiti’, altrimenti annullano la preferenza. Le scorrettezze e le ingiustizie le ho sempre combattute nella mia vita e non intendo certo adesso arrendermi. Vi chiedo di aiutarmi in questo”.

Sono le 21 di venerdì sera, quando il coordinatore territoriale del Centro Italia per il comitato ‘Il mondo al contrario’ - che “liberamente” si ispira al libro firmato dal generale Vannacci, fresco di candidatura alle europee che tanto ha fatto agitare i colonnelli padani della Liga del Nord -, sbotta, non ci vede più, non si trattiene. Fino a uscire pubblicamente, convinto di aver subito una “ingiustizia”, poiché “danneggiato” dal cerchio magico del Carroccio livornese, impegnato nella costruzione della lista: 24esimo lui, 25esima la civica Francesca Helen Romito, quarta Letizia ‘in Romiti’ Bonaccorsi. Romiti-Romiti-Romito.

Ecco l’escamotage, secondo l’ex candidato sindaco in quota FdI nel 2019, per «annullare le preferenze». Che sia vero? C’è del dolo? Due aspetti rilevano: il primo, già ieri mattina, del post, non v’era più traccia. Non si sarà mica pentito? O costretto a rimuoverlo perché rimbrottato dai piani alti per aver sbandierato ai quattro venti dinamiche interne? Troppe domande, zero risposte: Romiti s’è dileguato, invano il suo telefono ha squillato. Secondo: che tra lui e la segreteria non scorra buon sangue, è ormai il segreto di Pulcinella. Con il duo Gasparri-Ghiozzi (iper)reattivi a ogni occasione nel ribadire che il suo passepartout nella Lega è da «sostenitore» e non da «militante». C’è differenza. "Bonaccorsi ‘in Romiti’ - assicura il capogruppo uscente Ghiozzi - era presente solo nella bozza della lista. E da quando è un problema trovare profili competenti come Romito pescando dalla società civile? Tanto puzzo per nulla”.

Ma la reprimenda arriva dal segretario comunale: "Romiti aveva da una settimana la lista in mano, votata e approvata collegialmente da un direttivo di dieci persone, che noi reputiamo competitiva, con personalità civiche coma la docente di inglese alla Sant’Anna Romito che siamo sicuri ci porterà voti. Non ha mai sollevato nessun dubbio o criticità. Perché scrivere un post del genere e poi rimuoverlo? La verità è che l’ordine di composizione è alfabetico, proprio per dare pari dignità agli iscritti militanti e sostenitori, tolto Carlo capolista in quanto capogruppo. Io che sono il segretario sono 16esimo. Romiti è un sostenitore, peraltro non consigliere Lega, ma del Gruppo Misto. Che si metta in coda come tutti gli altri”.