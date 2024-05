L’Elba diventa l’isola musicale d’Europa: domani l’anteprima

Eccola la tanto attesa anteprima di "Elba Isola Musicale d’Europa", il festival di musica classica e jazz, arrivato alla 28esima edizione che si svolgerà dal 30 agosto al 14 settembre sull’isola. Domani alle 17 sarà il il violoncellista Giovanni Gnocchi, già ospite di passate edizioni del Festival, a inaugurare il ricchissimo programma del festival con la Suite n. 5, BWV 1011 di Johann Sebastian Bach e una composizione dell’inglese Judith Weir dal titolo Unlocked. E lo farà nel Teatro dei Vigilanti "Renato Cioni" di Portoferraio che riaprirà per la prima volta dopo importanti lavori di restauro, in concomitanza con l’anteprima del festival.

In occasione della presentazione del programma completo di "Elba Isola Musicale d’Europa 2024 saranno presenti il direttore artistico George Edelman, insieme al sindaco di Portoferraio Angelo Zini, all’assessora alla cultura Nadia Mazzei e a Massimo Scelza, fondatore del festival. A seguire Gnocchi si cimenterà in una performance nel segno di Bach e Weir, a testimonianza del dialogo tra passato e presente che è da sempre uno dei tratti caratteristici di "Elba Isola Musicale d’Europa", che già nel 1997 alla sua prima edizione inaugurò il Teatro dei Vigilanti.

Gnocchi, cremonese di origine ma da anni a Salisburgo, ha debuttato giovanissimo come solista in un concerto per due violoncelli e orchestra assieme a Yo-Yo Ma. È stato poi solista in contesti prestigiosi sotto la direzione di Gustavo Dudamel, Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Daniel Cohen, Enrico Bronzi, Michele Spotti, Daniele Agiman, Daniele Giorgi, Ernst Hoetzl. Vincitore del 1° Premio al Concorso "F. J. Haydn" di Vienna, del Borletti-Buitoni Trust Fellowship di Londra. Ha inoltre lavorato per otto anni come Solo-Cellist della Camerata Salzburg a stretto contatto con Leonidas Kavakos. Dal 2012 lavora anche come docente di violoncello alla prestigiosa Universität Mozarteum di Salisburgo.

Ludovica Criscitiello