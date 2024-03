Il Papa scrive ai liceali elbani: “Sostituite le paure con i sogni”

Portoferraio (Livorno), 16 marzo 2024 – “Sostituite le paure con i sogni”. E’ l’invito di Papa Francesco agli studenti del liceo Foresi di Portoferraio. Erano stati i ragazzi a invitare il Pontefice a collegarsi con loro in audioconferenza per un dialogo. Il Papa era impossibilitato a collegarsi ma ha comunque scritto una intensa lettera ringraziando dell’invito.

“Grazie mille per il vostro affetto e complimenti per tutto quello che state facendo – scrive Papa Francesco – per coltivare l’amicizia in questi anni di studio nel liceo delle scienze umane dell’Isola d’Elba. Purtroppo non mi è possibile collegarmi online. Ma cari amici e amiche, permettetemi di dirvi, non abbiate paura di cercare un mondo migliore. Anzi abbiate paura di sostituire le paure con i sogni”.

Grande soddisfazione da parte della scuola per il dialogo stabilito con una personalità di tale livello. E non è detto che un giorno il collegamento non accada davvero. L’istituto riproverà a organizzare l’audioconferenza.