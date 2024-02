Livorno, liceo Enriques allagato per guasto. Lezioni sospese, studenti in corteo per protesta

Livorno, 28 febbraio 2024 – Caos nella mattina di mercoledì 28 febbraio al liceo scientifico Enriques. A causa di un guasto della caldaia le aule si sono allagate. Costringendo la dirigenza della scuola a sospendere le lezioni. Gli animi degli studenti si sono presto scaldati e un gruppo di diverse decine di ragazzi ha raggiunto in corteo la Provincia chiedendo più investimenti per l’edizilia scolastica, la cui situazione a Livorno è spesso problematica tra aule al freddo e mancanza di spazi.

"Questa mattina – si legge sul profilo Instagram di “Scuola di Carta”, collettivo di studenti livornesi – quando gli studenti del liceo F. Enriques sono entrati a scuola, hanno trovato le classi completamente allagate ed l’impianto di riscaldamento non funzionanti. Quest’anno i fondi per la manutenzione di ogni singolo istituto sono stati nuovamente tagliati. Ma i fatti parlano chiaro: gli unici ed insufficienti spazi che riescono a garantirci per miracolo, non possono reggere un’allerta meteo ed essere agibili il giorno seguente, a causa di una manutenzione quasi inesistente”.