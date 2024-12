Lite sulle Mura, quindicenne accoltellato

Grave episodio ieri pomeriggio sulle Mura di Grosseto nella zona del bastione della Rimembranza. Un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere un quindicenne ferito da una coltellata. E’ stato portato in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita. Il fendente lo ha colpito al braccio recidendo un’arteria. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio.

Secondo quanto hanno potuto ricostruire gli agenti della Polizia intervenuti sul posto, in base anche alle testimonianze di altri ragazzini che si trovavano sulle Mura, sarebbe scoppiata una lite tra due quindicenni, forse per una ragazzina e dopo botte e spintoni, al culmine dello scontro sarebbe uscito fuori anche un coltello.

Da quanto si è appreso non sarebbe la prima volta che tra i due quindicenni, protagonisti dello scontro, si sarebbe arrivati alle mani. Il presunto aggressore però è fuggito subito e quando sono arrivati gli agenti non era più sul posto. La sua identità però non sarebbe sconosciuta alle Forze dell’ordine. Ma stavolta c’è stato qualcosa di più di una spinta o un pugno. L’uso di un’arma avrebbe potuto provocare ferite gravi e anche mettere a rischio la vita di uno dei due. Così la Polizia ha redatto un rapporto che sarà inviato alla Procura dei Minori per gli opportuni provvedimenti.