La Livornina d'Oro a Gino Strada: cerimonia in Comune

Livorno 12 dicembre 2023 – Il sindaco Luca Salvetti con la Giunta Comunale ha deciso di conferire la Livornina d'Oro a Gino Strada, morto nel 2021, compianto fondatore di Emergency, associazione nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà L'onorificenza è stata consegnata martedi 12 dicembre dal sindaco Luca Salvetti a Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Municipale.

Simonetta Gola, moglie di Gino Strada (Foto Novi)

La Livornina d'Oro è la massima onorificenza della città di Livorno. È stata conferita a personalità o persone giuridiche che si sono particolarmente distinte in ogni campo dell'impegno sociale, culturale ed economico. Gino Strada ha dedicato la sua vita agli altri e con Emergency ha lavorato in oltre 20 paesi, per portare cure gratuite e di qualità ai più bisognosi, alle vittime delle mine, della guerra, ma anche della povertà che ne consegue e che spesso compromette un intero Paese anche anni dopo la fine dei conflitti.

La notizia del riconoscimento dell'onoreficenza a Gino Strada ha anche suscitato reazioni politiche contrarie da parte della Lega perché ritenuto un nome divisivo. E durante il conferimento, intervento polemico fuori programma del gruppo “Livorno contro le guerre”, in polemica con il Comune per l’ampliamento, a Livorno, della fabbrica del gruppo Leonardo, che produce armamenti.

M.D.